Bei den Dammen ass et iwwerdeems fir d'Musel Pikes eng knapps Defait géint de Basket Esch ginn.

Härebasket

T71 Diddeleng - Residence Walfer 72:75

(19:20, 16:24, 20:18, 17:13)

Am éischte Véierel huet ee tëscht béiden Ekippe kee groussen Ënnerscheed ginn, béid Ekippen hu sech op Aenhéicht begéint. Den zweete Véierel war et d'Ekipp vu Walfer, déi méi vum Match hat a sedch sou och e klenge Virsprong opbaue konnt. Déi éischt Hallschent vum Match ass sou mat enger 44:35-Féierung fir d'Résidence op en Enn gaangen. Am 3. Véierel war et dann nees den ausgeglachene Match aus der Ufanksphas, an där dës Kéier den T71 liicht Virdeeler opweise konnt. Zwar konnt Diddeleng och am leschte Véierel weider ophuelen, ma zum Schluss sollt et net méi duergoen de Réckstand opzehuelen a sou wënnt d'Résidence vu Walfer immens knapp mat 75:72 zu Diddeleng.

Sparta Bartreng - Telstar Hesper 87:56

(24:9, 23:15, 24:10, 16:22)

D'Sparta huet gutt an de Match fonnt a konnt sech fréi e gudde Virsprong opbauen. Den Telstar huet sech schwéier gedoen an hat sou um Enn vum 1. Véierel nëmmen 9 Punkten op sengem Konto. Och am zweete Véierel huet Bartreng de Géigner net u sech erukomme gelooss a sou ass et mat engem Stand vu 47-24 an d'Paus gaangen. Am 3. a 4. Véierel war et weiderhin eng Partie déi d'Sparta komplett ënner Kontroll hat a sou steet um Enn eng souverän 87:56-Victoire géint den Telstar vun Hesper.

AB Contern - Arantia Fiels 87:77

(16:22, 21:18, 20:16, 13:14, 17:7)

Racing - Amicale Steesel 83:68

(26:22, 20:17, 20:10, 17:19)

Dammebasket

Sparta Bartreng - T71 Diddeleng 48:87

(10:27, 12:30, 13:20 13:10)

D'Gäscht vun Diddeleng ware vun Ufank u voll am Match. Sie hu Bartreng net zum Zuch komme gelooss a sou stoung schonn nom 1. Véierel eng 27:10-Féierung. Och am zweete Véierel war Diddeleng weider um Drécker a sou konnten sie bis zur Paus op 25 Punkten ausbauen.

An der zweeter Hallschent vum Match huet sech um Bild vum Match näischt verännert a sou wannen d'Gäscht vun Diddeleng um Enn kloer mat 87:48 zu Bartreng.

Basket Esch - Musel Pikes 68:62

(12:12, 16:17, 16:18, 24:15)

Eng méi serréiert Partie ass et zu Esch ginn. Dat huet sech och am Resultat um Enn vum 1. Véierel gewisen, dee mat 12:12 op en Enn gaangen ass. An der Paus stoung dann e klenge Virsprong fir de Gaascht vun der Musel, deen awer just ee Punkt grouss war. Och den drëtte Véierel haten d'Pikes liicht Virdeeler, ma dat huet sech am leschte Véierel dann awer nach gedréint. D'Escher Ekipp huet nach eng kéier ugezunn a sou hu sie de Match u sech gezunn. Um Enn wënnt d'Lokalekipp an engem spannenden an ausgeglachene Match mat 68:62.

AB Contern - Résidence Walfer 50:89

(14:26, 13:25, 8:20, 15:18)