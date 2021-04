De Leader Walfer huet domadder um 15. Spilldag an der Total League no laanger Zäit nees eng Kéier verluer.

E Mëttwoch den Owend stounge 5 Matcher vum 15. Spilldag am Lëtzebuerger Basketchampionnat um Programm. Am Spëtzematch huet sech de Basket Esch kloer mat 101:63 géint de Leader Walfer behaapt. Op Säite vun Esch huet de Profi Miles Jackson-Cartwright mat sengen 29 Punkten am beschte gescored. D'Résidence huet domadder no 10 Victoiren noeneen nees eng Kéier e Match verluer.

De Racing war no un enger Iwwerraschung géint den T71 Diddeleng drun. A leschter Sekonn hu sech déi Diddelenger awer nach duerch e Kuerf vum Muller mat 79:77 géint de Racing duerchgesat.

Am Derby tëscht der Fiels an Hiefenech war et bis zum Schluss spannend. D'Arantia louch quasi wärend dem ganze Match a Féierung, nëmmen am Ufank war Hiefenech eng Kéier mat engem Punkt vir, ma zum Schluss huet ee sech misse geschloe ginn an dat mat 70:71. Mat 22 Punkte war de Stephens de beschte Scorer bei Hiefenech.

Den AB Contern huet déi erwaarte Victoire géint d'Sparta gefeiert. D'Lokalekipp huet sech mat 105:79 duerchgesat.

An am Kellerduell huet d'Amicale mat 91:71 géint den Telstar gewonnen.

En Donneschdeg den Owend ass nach eng Partie vum 15. Spilldag. D'Etzella kritt et mat de Musel Pikes ze dinn.

Den Iwwerbléck vum 15. Spilldag an der Total League

