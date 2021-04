RTL-Informatiounen no huet hien dat en Donneschdeg dem Veräin aus der Forge du Sud matgedeelt.

Den Nationaltrainer hält domat no zwou Saisonen zu Diddeleng op. Beim T71 wäert et een Neiopbau ginn, well mam Tom Schumacher a Frank Muller jo och zwee Haaptpilieren hir Basketsschong no der Saison un den Nol hänken.