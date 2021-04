Musel Pikes ka sech mat 71:68 duerchsetzen. Iwwerdeems gewënnt Diddeleng géint Esch an de Gréngewald klappt d'Etzella.

E Mëttwoch den Owend war am Damme-Basket den Optakt vum 16. Spilldag. Et gewannen ënnert anerem de Gréngewald an Diddeleng. Eng batter Defaite muss Walfer géint Musel Pikes astiechen. Bei den Häre gouf um Mëttwoch kee Match ugepaff.

Härebasket

Bei den Häre gouf e Mëttwoch net gespillt. Allerdéngs steet um Donneschdeg den Owend den Nodrosmatch vum 10. Spilldag tëscht Etzella Ettelbréck an US Hiefenech um Programm.

Dammebasket

Musel Pikes - Résidence Walfer 71:68 (18:20, 20:16, 19:15, 14;17)

D'Samantha Rae Logic op Säite vun der Résidence sou wéi d'Cathy Schmit vun de Pikes waren déi zwou bestëmmend Spillerinnen an der 1. Hallschent. Mat 22 bzw. 17 Punkten hu si hier Ekippen offensiv ugefouert. Walfer louch am 1. Véierel tëschenzäitlech wuel mat 13:6 am Avantage, konnt de Virsprong awer net mat an den 2. Quarter huelen. Och an deenen zweeten 10. Minutte war et eng immens equilibréiert Partie, sou dass et an der Paus e 2. Punkten Avantage fir d'Lokalekipp vun der Musel gouf.

Am 3. Véierel ass et den Damme ronderëm Cathy Schmit a Carole Sitz dunn gelongen e klenge Virsprong sech eraus ze spillen, deen si bis zum Schluss net méi sollten hierginn. An der Tabell leit Musel Pikes no der Victoire géint d'Résidence nëmmen nach 1 Punkt hannert Walfer a Diddeleng.

T71 Diddeleng - Basket Esch 81:66 (20:14, 25:16, 13:21, 23:15)

Bei Esch huet an der 1. Hallschent Tatsiana Likhtarovich mat 16. Punkte méi wéi d'Hallschent (30.) vun de Punkte vun der ganzer Ekipp geschoss, wat dann och schonn d'Pausenresultat vun 30:45 aus der Siicht vun de Gäscht erkläert. Damme vum T71 ware vun Ufank u déi méi waakreg Ekipp a hunn hire Basket bis zum Enn duerchgezunn, och wann Esch am drëtte Véierel kloer Virdeeler opweises konnt. Deemno eng verdéngte Victoire fir Diddeleng.

BBC Gréngewald Hueschtert - Etzella Ettelbréck 65:54 (20:17, 17:09, 16:15, 12:13)