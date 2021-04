E gudde leschte Véierel vum Basket Esch ass net duergaange fir de Match nach ze dréinen. Um Enn wannen d'Musel Pikes knapps mat 71:69.

E Mëttwoch den Owend war bei den Hären en Nodrosmatch vum 10. Spilldag an der Total League.

Härebasket

Basket Esch - Musel Pikes 69:71

(15:16, 14:13, 15:23, 25:19)

Wärend et fir de Basket Esch ëm eng gutt Plaz an der ieweschter Tabell geet, geet et fir d'Musel Pikes drëm iwwerhaapt nach eng Plaz an de Play-Offs ze kréien. Béid Ekippen hu sech an den éischten zwee Véierel op Aenhéicht gewisen, wat sech mat 29:29 och um Spillstand erkenne gelooss huet. Am drëtte Véierel konnt sech dann de Gaascht e Stéck ofsetzen an eng kleng Féierung opbauen. Dës Féierung ass am leschte Véierel dann ëmmer méi kleng ginn, ma um Enn sollt et nach knapps fir eng 71:69-Victoire fir d'Musel Pikes duergoen.