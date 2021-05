Wéi et genau virugeet, steet bis ewell nach net fest. De Veräin huet FLBB informéiert.

E Freideg sollt am Dammebasket an der Best-of-Three-Serie déi zweet Halleffinall tëscht Steesel an dem T71 nogeholl ginn.

D’Amicale kann awer net untrieden, nieft den dräi bekannte Corona-Fäll ass nach eng véiert Spillerin dobäi komm a si sinn all net fit genuch, fir ee Match ze spillen.