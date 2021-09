An Italien huet ee sech no 60 Minutte misse mat 21:29 geschloe ginn.

Nodeems déi Käerjenger sech de leschte Weekend scho fir den zweeten Tour vum EHF European Cup qualifizéiert hunn, war den HB Diddeleng dëse Weekend am 1. Tour an Italien géint Raimond Sassari gefuerdert. No der 24:23-Victoire am Allersmatch hunn déi Diddelenger e Samschdeg am Retourmatch mat 21:29 (9:14) de Kierzere gezunn. Duerch dëst Resultat ass een eliminéiert.