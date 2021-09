Um 2. Spilldag huet sech Bierchem mat 34:27 géint Schëffleng duerchgesat a Käerjeng huet Rëmeleng mat 43:27 geklappt.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären an den Dammen den 2. Spilldag.

Härenhandball

Bei den Hären gouf et déi erwaarte kloer Victoirë fir d'Favoritten. Den HC Bierchem setzt um Enn mat 34:27 géint den HBC Schëffleng duerch. An der éischter Hallschent war et e bësse méi e knappe Match an deem déi Bierchemer mat 18:15 am Avantage louchen. Déi Käerjenger gewannen héich mat 43:27 géint d'ESP Rëmeleng. An der Paus stoung et well 21:12 fir d'Lokalekipp.

De Standard gewënnt knapp mat 25:24 doheem géint de CHEV Dikrech. Et war ee ganz enke Match an deem d'Ekippe sech näischt geschenkt hunn. An der Paus stoung et 13:11 fir d'Lokalekipp, déi quasi dee ganze Match knapp a Féierung louch.

Dammenhandball

Bei den Damme gouf et awer eng kloer Defaite fir de Champion. De CHEV Dikrech verléiert mat 15:29 doheem géint Käerjeng. Déi éischt Hallschent goung mat 14:6 un d'Gäscht. D'Damme vum Handball Esch verléiere mat 18:26 doheem géint d'Red Boys Déifferdeng. An der Paus stoung et well 13:7 fir d'Damme vun Déifferdeng.

Eng ganz enk Partie gouf et tëschent Bieles an dem Standard. D'Gäscht konnte sech um Enn 24:23 duerchsetzen. An der Paus ware se mat 11:8 a Féierung. 6 Minutte viru Schluss louch Bieles mat engem Gol vir, mee konnt dëse knappen Avantage net bis zum Schluss verdeedegen.