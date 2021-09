Den T71 huet sech géint Conter mat 102:97 behaapt. Donieft huet d'Etzella knapp zu Walfer gewonnen an d'Pikes hunn iwwerraschend géint Hiefenech verluer.

Am Basket huet de Weekend bei den Hären an den Dammen déi nei Saison ugefaangen.

Härebasket

Éischt Victoire am éischte Match gouf et bei den Häre fir den T71. D'102:97-Victoire (29:28, 17:27, 30:14, 26:28) zu Conter war awer alles anescht wéi einfach. Et war nämlech d'Lokalekipp, déi besser an der Match komm ass. No enken éischten 10 Minutte louchen Andjelkovic a Co. mat 55:46 an der Paus a Féierung. Am drëtte Véierel sinn déi Diddelenger du besser an de Match komm, hu besser getraff an esou huet een et fäerdeg bruecht, fir d'Partie ze dréinen. Mat engem Avantage vu 7 Punkten ass et beim Stand vu 76:69 an déi lescht 10 Minutte gaangen. Conter ass et hei gelongen, fir nach eng Kéier beim Score vun 80:81 op ee Punkt erunzekommen, ma den T71 huet d'Nues vir behaalen an de Match um Enn mat 102:97 gewonnen. Beschte Scorer bei der staark verännert Ekipp vum T71 war den Dixson mat 38 Punkten.



D'Pikes hu sech iwwerraschend misse mat 66:82 (17:21, 12:23, 13:19, 24:19) géint Hiefenech geschloe ginn.

Keng Chance hat de Racing géint Esch. Mat 66:81 (15:23, 13:17, 18:20, 20:21) hunn déi Stater verluer.

A Walfer war der Etzella knapp mat 89:93 (20:25, 28:20, 16:31, 25:17) ënnerleeën.

E Freideg schonn hat sech d'Arantia bei der Sparta duerchgesat.

Dammebasket

Bei den Dammen ass de Champion Diddeleng mat enger Victoire an déi nei Saison gestart. Mat 73:65 (19:20, 21:10. 18:19, 15:16) war een de Pikes iwwerleeën.

Den Opsteiger Wolz huet d'Sparta duerch ee staarke leschte Véierel iwwerraschend mat 74:70 (8:14, 19:23, 18:19, 29:14) geklappt.

A Walfer huet no enger staarker éischter Hallschent däitlech mat 91:73 (30:18, 26:20, 18:16, 17:19) géint d'Etzella gewonnen.