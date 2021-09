Zu Bartreng huet ee sech e Freideg den Owend mat 77:69 duerchgesat.

E Freideg den Owend war den Optakt vun der neier Saison am Basketchampionnat an dat souwuel bei den Damme wéi och bei den Hären.

Härebasket

Am éischte Match an der neier Basketsaison huet d'Arantia bei der Sparta gewonnen. D'Ekipp aus der Fiels huet sech mat 77:69 (29:20, 18:9, 12:16, 18:24) duerchgesat a ka sech domadder iwwert ee gelongene Start an d'Saison freeën.

An der Paus louch d'Arantia kloer mat 47:29 a Féierung, ma déi Bartrenger hu sech duerno nach emol erugekämpft. Um Enn ass et awer fir d'Fiels duergaangen.

Den US-Amerikaner Duane Johnson huet fir d'Fiels 26 Punkte markéiert.

Dammebasket

Bei den Dammen huet den Optakt d'Partie tëscht dem AB Contern an dem Basket Esch gemaach. Hei gouf et no véier Véierel eng 71:61-Victoire (18:22, 24:22, 14:9, 15:8) fir Conter. An der Paus louch d'Lokalekipp mat 42:44 géint Esch hannen. Am drëtte Véierel konnt een dunn awer d'Féierung iwwerhuelen an dës och an de leschten 10 Minutte weider ausbauen, sou datt ee sech um Enn op 10 Punkte behaapt huet.

Fir Conter huet d'Madison Landry 23 Punkte markéiert. Beim Basket Esch huet d'Tatsiana Likhtarovich mat 28 Punkten erausgestach.