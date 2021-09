An engem serréiertem Match mat 3 roude Kaarte ka sech um Enn Diddeleng doheem mat 29:28 géint den HB Käerjeng behaapten. Bierchem klappt Dikrech mat 32:19.

Am nationalen Handball-Championnat war et e Mëttwoch den Owend d'Suite vum 4. Spilldag. Um Programm stoungen zwou Partien.

Am Spëtzematch war Käerjeng op Besuch zu Diddeleng. An engem immens spannendem an intensivem Match war e d'Lokalekipp, déi an der Paus mat 19:15 a Féierung louch. An deenen zweeten 30 Minutten huet Käerjeng sech Gol vir Gol eru gekämpft, an esou ware si 20 Minutte viru Schluss mat 2 Goler a Réckstand. Dono gouf et eng Phas am Match bei, deem de Salih Radoncic an den Elledy Semedo op Säite vu Käerjeng, wéi och de Frank Hippert vun Diddeleng mat enger rouder Kaart disqualifizéiert gi sinn. Käerjeng ass an der Suite bis op 1 Gol erukomm, fir e Gläichspill ass et awer net méi duergaangen, sou dass Diddeleng mat 29:28 gewënnt.

Am zweete Match gouf et eng däitlech Victoire vu Bierchem doheem géint den CHEV Dikrech. D'Réiserbänner kënne sech mat 32:19 behaapten.

En Dënschdeg den Owend hat de Standard scho kloer géint d'Red Boys verluer. Nodeems d'Lokalekipp no 30 Minutte mat 9:16 hanne louch, huet ee sech misse mat 14:31 geschloe ginn.

Den Iwwerbléck vun de Resultater

D'Tabell