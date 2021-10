D'Ekipp vun Déifferdeng huet sech no enger staarker zweeter Hallschent eng 36:32-Victoire géint d'Ekipp vu Bierchem geséchert.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären de 5. a bei den Dammen de 4. Spilldag.

Härenhandball

No enger spannender Partie kënne sech d'Red Boys mat 36:32 géint den HC Bierchem duerchsetzen. D'Gäscht aus dem Réiserbann hu gutt an de Match fonnt an hate sou och no ronn 10 Minutten eng Féierung vu véier Goler opweises. Duerno huet sech de Spillverlaf awer liicht geännert, dat well Déifferdeng elo seng Chance gutt genotzt huet a sou mat enger Féierung an d'Paus gaangen ass. Déi zweet Hallschent hunn d'Red Boys genau sou staark weidergemaach, sou dass déi Bierchemer net méi zum Zuch komm sinn a keng Äntwert méi weise konnten.

Fir den HB Esch gouf et virun den eegene Supporter eng verdéngte Victoire géint Dikrech. Schonn no 30 Minutten hat den CHEV en däitleche Réckstand, deen an der zweeter Hallschent vum Match géint staark Escher net méi opzehuele war.

An den zwou weidere Partië vum Owend gouf et dann nach eng kloer 36:24-Victoire fir Käerjeng zu Schëffleng an den HB Diddeleng konnt sech zu Rëmeleng mat 38:27 behaapten.

Dammenhandball

D'Red Boys hu bei den Damme mat 27:25 zu Dikrech gewonnen. No 30 Minutten op Aenhéicht war et mat engem 12:12-Gläichstand an d'Paus gaangen. Och am weidere Spillverlaf huet d'Spannung net nogelooss a béid Ekippen hu sech näischt geschenkt. Kuerz viru Schluss krut sech d'Ekipp vun Déifferdeng da liicht ofgesat, wat um Enn fir eng knapp Victoire duergaangen ass.

Fir den HB Esch gouf et an der Partie géint Käerjeng näischt ze huelen. D'Gäscht hunn de Match vun Ufank u bestëmmt a sech um Enn verdéngt mat 28:16 zu Esch duerchgesat.

An der drëtter Partie vum Dag huet den HB Diddeleng dem HB Bieles mat engem 35:13 keng Chance gelooss.