De Parquet vu Potsdam ermëttelt no der Plainte vum Déiereschutzverband wéinst Déierequälerei géint d'Athletin aus dem Moderne Fënnefkampf Annika Schleu.

Nieft den Ermëttlunge géint d'Athletin enquêtéiert de Parquet vu Potsdam och géint d'Nationaltrainerin Kim Raisner. "Mir hunn no der Feststellung vun engem Ufanksverdacht Ermëttlunge géint déi zwou Persounen opgeholl", sou de Spriecher vum Parquet, Sebastian Thiele, e Méindeg. D'Ermëttlunge gi wéinst dem Wunnuert vun de Beschëllegten zu Potsdam gefouert.

Den däitschen Déiereschutzverband hat no de Virfäll bei den Olympesche Spiller eng Plainte géint d'Athletin aus dem Moderne Fënnefkampf Annika Schleu an d'Nationaltrainerin Kim Raisner gemaach. Wéi d'Organisatioun matgedeelt huet, reprochéiert een der Athletin opgrond vun de Virfäll bei der Reitcompetitioun Déierequälerei, an der Kim Raisner Bäihëllef zur Déierequälerei.

Dem Schleu säin zougelouste Päerd Saint Boy war net duerch de Parcours zu Tokio gaangen. Duerno gouf et Kritik wéinst méiglecher Déierequälerei. D'Bundestrainerin Kim Raisner hat gesot, "emol uerdentlech drop ze klappen". Effektiv hat d'Schleu, déi an Tréinen opgeléist war, mat der Gert zougeschloen. D'Päerd war zwar duerno gesprongen, huet awer och duerno nees gebockt a si goufen disqualifizéiert.

D'Annika Schleu hätt duerno keng Asiicht gewisen, sou d'Kritik vum Déiereschutzverband. An engem Interview mat der Zeitung "Die Zeit" hat sech d'Athletin géint de Reproche gewiert, hiert Päerd an der Competitioun gequäält ze hunn.