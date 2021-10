Donieft wënnt bei den Dammen Déifferdeng géint Bieles.

An der Coupe am Handball huet sech Péiteng aus der Promotioun géint Miersch behaapt. Käerjeng an Déifferdeng sinn an déi nächst Ronn agezunn. Réiden huet sech iwwerdeems zu Bieles duerchgesat.