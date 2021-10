Den Dammen-Handball gëtt hei am Land ëmmer méi populär an d'Resultater stëmmen och.

Elo de Weekend huet den HBD et fäerdeg bruecht, sech fir den drëtten Tour vum European Cup ze qualifizéieren. D'Damme vun Diddeleng hunn hiert d'Kënne mat enger Victoire an enger Defaite géint Metalurg Skopje aus Mazedonien ënner Beweis gestallt.

Handball HBD Dammen / Reportage Franky Hippert

D'Basis fir d'Qualifikatioun hunn d'Damme vum HBD e Samschdeg am Allersmatch geluecht. Kim Wirtz a Co. hate sech doheem kloer mat 27:18 duerchgesat. Deen Dag drop koum dunn eng Reaktioun vum vun de Spillerinne vu Skopje:

Si hu sech däitlech besser op eis preparéiert. Si hunn nach vill méi haart verdeedegt, wéi am Allersmatch.

D'Defaite op dräi Goler den Dag drop sollt d'Qualifikatioun net méi a Gefor bréngen. An der Forge du Sud hat een net onbedéngt domat gerechent, en Tour weiderzekommen, seet d'Kim Wirtz.

Also mir ware jo u sech net de Favorit. Et huet eis och vill gehollef, datt mir heiheem konnte spillen. Et huet ee gemierkt, datt si nach am Fliger souzen. Ech mengen och, datt si eis ënnerschätzt hunn.

D'Lëtzebuerger Handballspillerinne kënnen och ëmmer méi op der internationaler Bün mat der Nationalekipp Erfarung sammelen. De Rhythmus ass awer egal wéi, ob europäesch Club-Kompetitioun oder Nationalekipp, ëmmer en anere wéi am nationale Championnat:

Um physesche Plang musse mer ëmmer schaffen. Et huet een och mat der Nationalekipp gemierkt, wéi mer den 3. Match gespillt hunn, dat war wierklech hefteg. Wat och de Problem ass, mir si net gewinnt, hei am Land esou Matcher ze spillen.

Den Dammenhandball ass hei zu Lëtzebuerg op jiddwerfalls um richtegen Wee, dat huet elo de Weekend net zu Lescht den Optrëtt vun den HBD-Damme gewisen.