Waren déi Diddelenger an der Paus nach vir, esou konnten déi Déifferdenger de Match dono dréinen.

Diddeleng war liicht besser an de Match komm an déi Déifferdenger waren an der éischter Hallschent vum Match net eng Kéier vir. Zum Deel haten d'Gäscht aus Diddeleng deels 4 Goler Avantage, wéi beim Stand vun 12:8 no 19 Minutten respektiv vun 15:11 no bal 24. 2 Goler konnte si dunn an d'Paus retten, dat beim 17:15.

Ma nom Säitewiessel waren déi Déifferdenger séier drun a laang louch den Ecart just bei engem Gol oder et stoung gläich. Déi éischt Féierung fir d'Red Boys am Match gouf et no bal 45 Minutten, wéi si 23:22 vir louchen. 11 Minutte méi spéit hate si de Virsprong esouguer op 5 Goler ausgebaut, beim 30:25. Ma déi 4 Minutten an 17 Sekonne sinn den Diddelenger dunn net méi duergaangen, fir de Match nach ze dréinen. Esou wannen d'Red Boys no enger staarker zweeter Hallschent mat 33.29 géint den HBD.