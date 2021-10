Am Handball goufen en Donneschdeg d´Véierelsfinalle vun der Coupe bei den Dammen an den Häre gezunn.

Déi interessantste Partie dierft déi tëscht Käerjeng an dem Handball Esch sinn. Do dernieft spillt Schëffleng géint d'Red Boys. Réiden geet mat engem Avantage vun 3 Goler an de Match géint Bierchem a Péiteng huet och 3 Goler Avance géint Diddeleng. D´Matcher sinn de 27. an 28. November.

Bei den Damme kritt de Museldall et mat de Red Boys ze dinn. Réiden muss géint Miersch untrieden. Käerjeng spillt géint den Handball Esch an Dikrech géint Diddeleng. Dës Matcher sinn de Weekend vum 8. a 9. Januar dat nächste Joer.