Fir déi Käerjenger gouf et och am zweete Match bei enger 26:33-Defaite näischt ze huelen.

Am zweeten Tour vum EHF European Cup stoung no der 27:35-Defaite um Samschdeg géint den CSM Focsani e Sonndeg schonn de Retourmatch a Rumänien um Programm. Um Enn muss sech Käerjeng och hei geschloe ginn.

Déi éischt Hallschent hat d'Ekipp vu Focsani kloer d'Iwwerhand an ass sou mat engem komfortabele Virsprong vun aacht Goler an d'Paus gaangen. Duerno konnt den HB Käerjeng zwar besser dergéinthalen, ma um Enn si si mat enger 26:33-Defaite am Retourmatch eliminéiert.