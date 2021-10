Den Handball Esch kritt et hei mat Baekkelaget Handball Elite aus Norwegen ze dinn.

D’Matcher si fir d’Weekender vum 27./28. November a vum 4./5. Dezember programméiert.

Am EHF European Cup sinn och nach d‘Damme vun Diddeleng vertrueden. Si spillen am 3. Tour géint ZRK Naisa Nis aus Serbien. Gespillt gëtt den 13. an den 20. November.