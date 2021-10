Op déi Lëtzebuerger Handballnationalekipp kommen nämlech intensiv Wochen duer.

3 Lännermatcher bannent enger Woch, dovunner een am Kader vu 75 Joer FLH, dat ass fir Amateure schonn en Challenge. Dat Ganzt déngt och als Preparatioun op d'Lännermatcher, déi am Januar gespillt ginn, am Kader vun WM- an EM-Qualifikatiounen.

Déi lescht Optrëtter vun der Nationalekipp waren net ganz erfollegräich, mee dat Thema ass elo ofgeschloss an et geet mat neiem Elan un déi nächst Aufgab erun. Am Januar ass vum 14. bis de 16. en Turnéier op de Färöer Inselen an do geet et ëm d’WM-Qualifikatioun. Gläich drop, nämlech den 20. spillt Lëtzebuerg an der Coque géint d’Belsch an der Relegatioun vun der EM. De Retourmatch ass 2 Deeg drop an der Belsch. 4 Matcher bannent 8 Deeg, eng grouss Erausfuerderung.

Lo geet et déi nächst Woch awer emol drëm, eng Kohesioun ze fannen, et si 5 nei Spiller am Kader, Spillsystemer auszeprobéieren an e Kader festzeleeën.

Deen nächste Mëttwoch geet et zu Krautem géint Portugal. Just for fun. An trotzdeem, grad heiheem mat de portugisesche Landsleit, gëtt et bestëmmt kee klasseschen Heemmatch. Duerno kommen 2 Matcher géint d’USA, do hänken d’Drauwen net grad esou héich.

Ee vun deenen neie Spiller am Kader ass den zolitte Käerjenger Kreesleefer Trivic, deen elo endlech déi Lëtzebuerger Nationalitéit huet an direkt fir Lëtzebuerg wollt spillen.

An der Woch kritt een d’Geleeënheet fir e Bléck op d’Nationalekipp ze geheien. E Mëttwoch heescht de Géigner Portugal, e Freideg USA an e Samschdeg och erëm USA.