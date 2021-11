Dës Woch feiert d'FLH de 75 Gebuertsdag. An deem Kader ass ënner anerem e Freideg ee Galamatch tëscht Däitschland a Portugal.

E Mëttwoch scho spillt d'Rout Léiwen awer och schonns een Testmatch géint Portugal. Déi portugisesch Formatioun huet déi leschte Joren immens evoluéiert. Dës Partie ass och geduecht, als Preparatioun op d'EM- a d'WM-Qualifikatioun am Januar. Den Nationaltrainer Nicola Malesevic weess, datt et den Owend net wäert einfach gi géint d'Portugisen.

Extrait Nicola Malesevic

Mir maachen eis Bescht. Et muss een awer bedenken, datt dat een Handball ass deen 3 bis 4 Niveauen iwwert eisem ass. Et geet an deem Match och drëm, fir de Grupp fir Dezember a Januar méi kleng ze maachen. Mir brauche kee Grupp vun 21 oder 23 Spiller. Mir brauchen ee Grupp vu 17 bis 18 Spiller. Doriwwer denken ech nach no.

De Match tëscht Lëtzebuerg a Portugal ass den Owend um 19 Auer zu Bierchem.