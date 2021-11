Dës Woch feiert d'FLH de 75 Gebuertsdag. An deem Kader ass ënner anerem e Freideg ee Galamatch tëscht Däitschland a Portugal.

Dës Woch ass eng ganz intensiv fir de Lëtzebuerger Handball.

Um Mëttwoch den Owend huet déi Lëtzebuerger Nationalekipp an engem Frëndschaftsmatch géint de Portugal gespillt an huet däitlech 21-39 verluer viru ronn 300 Spectateuren; dëst zu Krautem.

D’Gäscht gehéieren zu den europäeschen Topp-Ekippen an et war logesch, datt et eng Defaite géif ginn fir d’FLH-Selektioun.

Et ass vill Potential am Lëtzebuerger Kader, allerdéngs musse sech d’Spiller, déi am Ufank vun hirer Preparatioun sinn, emol nach fannen. Munch Lëtzebuerger sinn och fir d’éischt am Trainer Nikola Malesevic sengem Kader.

Den Nationaltrainer huet vill ausgewiesselt an huet e puer taktesch Varianten ausprobéiert. An der Paus war de Favorit 19-10 vir. De beschte Lëtzebuerger Marqueur war no de 60 Minutten den Dan Scheid mat 4 Goler.

D’Lëtzebuerger spillen um Freideg an um Samschdeg géint d’USA 2 weider Frëndschaftsmatcher. An deene Partien kann ee mat enger Victoire rechnen.

D’Rout Léiwe preparéiere sech op d‘WM an d’EM-Qualifikatioun am Januar.

Bei de Portugise steet um Freideg an der Arena vun der Coque de Galamatch u géint Däitschland. Esouwuel eise Noper wéi de Portugal preparéieren hir EM, déi am Januar gespillt gëtt.