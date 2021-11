Invité an der Sport-Emissioun war e Sonndeg den Owend den Tommy Wirtz.

Mam Handball-Nationalspiller hu mir ënnert anerem op déi leschten 3 Testmatcher géint Portugal an d'USA zeréck gekuckt. Hien huet eis awer och erzielt, wéi seng Zäit an der zweeter Bundesliga bei de Rimpar Wölfe war a firwat hien dës Saison nees zeréck op Saarlouis gaangen ass an net op Lëtzebuerg.