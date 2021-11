D'Häre vun Déifferdeng hu sech duerch e spéide Gol mat 31:30 géint Käerjeng behaapt a bei den Damme konnt sech Diddeleng am Spëtzematch duerchsetzen.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären den 8. Spilldag, bei den Damme war et de 7.Spilldag.

Härenhandball

Bei den Häre huet den HB Esch seng Aufgab erfëllt. An der Partie géint den HC Standard hu si näischt ubrenne gelooss a wannen um Enn mat 35:24.

Méi spannend war et am Duell tëscht dem HB Käerjeng an de Red Boys. Béid Ekippen hu sech vun Ufank un op Aenhéicht gewisen an hu bis an d'Schlussphas eran den Ausgang vum Match oppe gehalen. Um Enn haten déi Déifferdenger d'Iwwerhand a wannen duerch e spéide Gol nach mat 31:30 zu Käerjeng.

Fir den HBC Schëffleng gouf et och zu Diddeleng näischt ze huelen. D'Lokalekipp ass senger Favoritteroll géint d'Tabelleschlussliicht gerecht ginn a behaapt sech kloer mat 40:28.

Weider huet sech Rëmeleng eng batter Defaite gefaangen. Am Match géint staark Bierchemer hu si um Enn mat 23:43 de Kierzere gezunn.

An fënnefter Partie vum Owend gouf et dann nach eng 35:28-Victoire fir den HB Miersch géint de Chev Dikrech.

Dammenhandball

Bei den Dammen gouf et an engem serréierte Spëtzematch fir den HB Dideleng eng 32:28-Victoire géint den HB Käerjeng. Duerch e gudde Start an d'Partie konnten déi Diddelenger d'Ekipp vu Käerjeng op Distanz halen an um Enn de Virsprong an der Tabell weider ausbauen.

Eng kloer Saach war et dann tëscht Dikrech an dem HB Museldall. De Chev krut sech géint e staarke Géigner net gewiert a verléiert um Enn mat 20:31 virun den eegene Spectateuren.

Den Handball Bieles muss och nom 7. Spilldag weider op déi éischt Punkte vun der Saison waarden. An der Partie géint den HB Esch hu si sech misse mat 11:28 geschloe ginn.

Eng gutt Leeschtung hunn iwwerdeems d'Red Boys gewisen. D'Ekipp vun Déifferdeng konnt sech Doheem mat 34:21 géint den direkten Tabellekonkurrent vum HC Standard behaapten.