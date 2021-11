E Mëttwoch den Owend war am Handball bei den Hären den Nodrosmatch vum 7. Spilldag Käerjeng géint Bierchem. D’Schlussresultat ass 34:33 fir Bierchem.

Virun der Partie stoungen déi Käerjenger zimmlech ënner Drock. Si hu bal misste gewannen, fir net vun den Tabelleleadere komplett ofgehaangen ze ginn.

Déi Bierchemer woussten, datt si am Fall vun enger Victoire punktgläich wiere mat deenen aneren Tabelleleaderen Esch a Red Boys an dat mat 14 Punkten.

No enger véierel Stonn stoung et 7:7 gläich. 5 Minutten drop haten déi Käerjenger en 3 Goler Virsprong. D’Lokalekipp huet hannen zimmlech aggressiv gespillt an de Keeper Alexandre Hotton huet gutt gehalen.

An der Paus waren déi Käerjenger 2 Goler vir bei 18:16. Bei deene Bierchemer huet ee gemierkt, datt den Nationalspiller Yann Hoffmann feelt. Och bei Käerjeng si munch Spiller net fit.

Obwuel Käerjeng 2 Goler vir war, hate si de Problem, datt mat Radojevic an Cosanti 2 Spiller zweemol 2-Minutte-Strofe géint sech gepaff kruten.

No 37 Minutte war et ganz serréiert. Et stoung do 21:21. De Bierchemer Keeper Szilveszter Liszkai hat eng gutt Phas an déi Bierchemer sinn no laanger Zäit an der 39. Minutt nees vir gewiescht.

7 Minutte viru Schluss stoung et 30:30 gläich. De Match war spannend an intensiv. 2 Minutte virun Enn war d’Resultat 32:32.

A leschter Sekonn huet de Cédric Stein fir Bierchem den decisive 34:33 markéiert.