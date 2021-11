No der 22:25-Defaite am Allersmatch ass d'Iwwerraschung fir den HBD och am Retourmatch ausbliwwen.

D’Damme vum HB Diddeleng hunn dëse Weekend zu Nis a Serbien am 3. Tour vum EHF European Cup gespillt. Um Freideg Owend hat den HBD mat 22:25 verluer. Am Retourmatch gouf et géint de Favorit aus Serbien eng 21:25-Defaite.

Vun Ufank u war et eng ganz serréiert Partie. D'Lëtzebuergerinnen hu gutt dogéint gehalen, allerdéngs konnt sech keng vu béiden Ekippen eng grouss Avance erausspillen. An der éischter Hallschent konnt keng Ekipp mat méi wéi zwee Goler Virsprong a Féierung goen. An der Paus stoung et deemno 11:11.

Nom Säitewiessel sinn d'Serbinne besser an de Match komm an hunn de Virsprong direkt op 16:11 ausgebaut. Den HBD war zu dem Zäitpunkt net um Terrain a konnt eréischt an der 39. Minutt den éischte Gol an der 2. Hallschent markéieren. D'Lëtzebuergerinnen hu sech awer erëm gefaangen, konnten de grousse Réckstand awer net méi ophuelen. Um Enn huet den HB Diddeleng mat 21:25 verluer.

Trotz der Eliminatioun, kann d'Ekipp vum Erny Hoffmann mam Parcours am European Cup zefridde sinn.