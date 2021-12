An enger immens spannender Partie huet de Martin Müller 14 Sekonne viru Schluss de 26:25 geschoss an Esch domat an déi nächste Ronn bruecht.

E Sonndeg den Owend gouf am 3. Tour vum EHF European Cup de Retourmatch tëscht Baekkelaget aus Norwegen an dem HB Esch gespillt. Nodeems béid Veräiner sech de leschte Weekend zu Esch am Allersmatch mat engem 30:30 getrennt haten, hat e Sonndeg den Owend den Handball Esch d'Nues vir.

Baekkelaget Handball Elite ass besser an de Match gestart a louch séier mat 5:2 a Féierung. Esch huet dogéint gehalen an esou louchen si no knapps 15 Minutte mat 7:6 am Avantage. Bis zur Paus ass et quasi hin an hier gaangen an Esch ass mat engem Retard vun 1 Punkt an d'Kabinne gaangen.

Nom Säitewiessel huet de Tom Krier op Escher Säiten opgedréint a mat 3 Goler banne 5 Minutte fir 17:15 d'Féierung fir Esch gesuergt. Des Féierung huet Esch mat enger kämpferescher Top Leeschtung bis zur Schlusssminutt konnte verdeedegen. 1 Minutt virun Enn huet Baekkelaget dunn den Ausgläich markéiert. Dunn huet dem Martin Müller seng Stonn geschloen. Den 33-järegen huet 16 Sekonne virun Schluss den entscheedende Gol markéiert an Esch zur Victoire geschoss. 26:25 gewannen si an Norwegen an stinn domat am nächsten Tour.