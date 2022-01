Bei den Dammen hat de Leader T71 keng Problemer mam Opsteiger Wolz.

Am Basket war et e Samschdeg d'Suite vum 15. Spilldag am Championnat. An enger enker Partie huet sech bei den Hären d'Etzella an der Fiels mat 86:82 (21:12, 18:19, 19:20, 28:31) duerchgesat. Bei der Arantia war den Derek Wilson mat 27 Punkten de beschte Scorer, op Säite vun der Etzella war dat de Criston Lamar Mallory mat 26 Punkten.

Bei der Etzella stoung mam Raul Birenbaum een neit Gesiicht um Terrain. No senger laanger Verletzungspaus ass hien nees zeréck um Parquet an dat fir een neie Veräin.

Keng Problemer haten dann d'Musel Pikes beim Racing. Déi Miseler louchen an der Paus mat 49:32 a Féierung an hu sech um Enn kloer mat 96:77 (23:13, 26:19, 21:25, 26:20) duerchgesat.

Am drëtte Match vum Owend huet sech Hiefenech géint den Telstar mat 79:67 (19:10, 26:26, 17:14, 17:17) behaapt.

E Freideg hat sech Bartreng scho géint de Champion Diddeleng behaapt. De Lavone Holland hat spektakulär a leschter Sekonn vun der Mëtt aus fir d'Sparta getraff an esou fir d'91:90-Victoire gesuergt.

Dammen

Bei den Damme war Corona-bedéngt e Samschdeg den Owend nëmmen eng Partie. Fir den T71 gouf et eng weider Victoire an dëser Saison. D'Damme vun Diddeleng hu sech mat 91:68 géint den Opsteiger Wolz duerchgesat.