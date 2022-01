Mat deem wat vun der nach zum Deel ganz jonker Lëtzebuerger Handball-Nationalekipp gewise gouf, kucke gestane Spiller awer optimistesch an d'Zukunft.

5 Matcher an 9 Deeg, dat nennt ee volle Programm, an dat war lo de Pensum vun der Lëtzebuerger Hären Handballnationalequipe. Fir d'éischt war et de Mini-Tournoi an der Weltmeeschterschaftsqualifikatioun op de Färöer Inselen, an duerno d'Aller a -Retourmatcher an der Europameeschterschaftsqualifikatioun géint d'Belsch. Um Enn ass et néierens duergaangen fir an déi nächst Phase vun der Qualifikatioun ze kommen.

No der Victoire géint d'Färöer Inselen, dem Remis géint Lettland, an der onglécklecher Defaite op ee Gol géint Italien, huet der FLH-Formatioun um Enn effektiv just ee klenge Gol gefeelt, fir weider ze kommen. Dat war an der WM-Qualifikatioun. 4 Deeg drop huet een dunn an der Europameeschterschaftsqualifikatioun am Allermatch besonnesch an enger Phase vun der Partie géint d'Belsch, eng besser Ausgangspositioun verspillt.

Den Nationalspiller Dan Scheid: Natierlech war eng Qualifikatioun méiglech. Mir hunn de Match bei eis zu Lëtzebuerg vun der 45. Minutt un, wou mer net méi richteg dru gegleeft hunn, a wou si en Ecart vun 6 Goler erausgeholl hunn

Déi 6 Goler hunn et am Retourmatch dunn och ganz schwéier gemaach. Zu Hasselt huet een awer op d'mannst e Remis erausgeschloen. D'Lëtzebuerger Nationalspiller wéi de Ben Weyer wëssen och, datt d'Belsch de Roude Léiwen elo net wierklech spilleresch iwwerleeë waren.

Handball: Lëtzebuerg géint d'Belsch 26:32 (20.1.22)

Ben Weyer: Si haten um Enn einfach méi Konditioun, méi Reserven an de Been. Natierlech wär eppes méiglech gewiescht. Mir kënne awer positiv mathuelen.

No deenen 5 intensiven Matcher an 9 Deeg war ee bei der FLH-Formatioun souwuel physesch wéi och mental platt.

De Lëtzebuerger Nationaltrainer Nikola Malesevic: Dat Eent ass mat deem Anere verbonnen. Da kommen direkt Ballverloschter, d'Konzentratioun fält direkt. Et war net méi wéi nach am Match géint d'Färöer Inselen wou jiddwerfalls nach.

Mat deem wat vun der nach zum Deel ganz jonker Lëtzebuerger Equipe gewise gouf, kucke gestane Spiller optimistesch an d'Zukunft. Eng Zukunft an där een awer bei der FLH elo déi nächst Schrëtt muss goen, fir an der Entwécklung vun hirem Sport weider ze kommen. Eng Zukunft awer och ouni déi zwee Routinier Martin Müller an de Goalkeep Chris Auger, déi elo e Schlussstréch ënnert hir Karriär an der Nationalequipe gezunn hunn.

Den FLH-Nationaltrainer Nikola Malesevic huet e puer Punkten ugeschwat déi an Zukunft am Lëtzebuerger Handball kéinten oder missten verbessert ginn.

