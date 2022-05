An enger décker Woch, samschdes den 28. Mee, ass den Nuetsmarathon an der Stad.

No zwee Joer Paus wéinst der Corona-Pandemie ass et déi 11. Editioun, déi organiséiert gëtt. An deene Jore virdru waren och allkéiers international Top-Athleten um Depart. Dat ass bei dëser Editioun awer net de Fall. Dofir gëtt et fir den Organisateur Erich François och ee Grond.

Den Erich François

"Mir hu keng afrikanesch Top-Athleten invitéiert. Mir wëssen nämlech bis haut net, wat fir eng Covid-Mesurë mir musse maachen. Mir hu virun iwwer engem hallwe Joer eng Demande beim Ministère vun der Santé gemaach, awer bis haut nach keng Äntwert kritt. Iergendwann war et ze riskant, afrikanesch Athleten ze verflichten an den Dag selwer hinne mussen ze soen, datt si net däerfe lafen, well hiren Impfstatut net richteg ass oder soss eppes."

Duerch de Faite, datt keng Top-Athleten um Depart sinn, hofft den Erich François, datt eventuell deen een oder anere Lëtzebuerger Athlet et packt, fir ënner déi 3 Éischt ze kommen.