Diddeleng huet géint Atzgersdorf ee Gol ze mann geschoss, fir weiderzekommen. D'Käerjenger Damme verléieren och den zweete Match géint Alavarium.

No der 22:19-Victoire um Samschdeg, waren d'Damme vum HB Diddeleng mat engem Avantage vun dräi Goler an den zweete Match vum Double Header gaangen. Den HBD war gutt an de Match komm, mee d'Gäscht aus Éisträich haten zum Schluss vun der éischter Hallschent den Ecart aus dem éischte Match scho gutt gemaach a si mat 12:9 an d'Paus gaangen.

No der Paus blouf de Match ganz spannend an d'Féierung huet hin an hier gewiesselt, bis Atzgersdorf sech fënnef Minutte viru Schluss souguer mat fënnef Goler ofsetze konnt an Diddeleng net méi erukoum. D'Éisträicherinne gewannen um Enn mat 22:18 a qualifizéiere sech soumat fir den nächsten Tuer. Beim HBD huet d'Joy Wirtz haut blesséiert gefeelt. Si hat gëschter 8 Goler markéiert.

Fir Käerjeng war nom Match vum Samschdeg scho kloer, dass et schwéier géif ginn, sech nach fir den nächsten Tuer am EHF European Cup ze qualifizéieren. Si hunn an der éischter Hallschent awer e ganz serréierte Match geliwwert an d'Portugisinne vun Alavarium bis zur Paus bei 10:11 gehalen. No der Paus blouf et weiderhin en enke Match a déi Lëtzebuerger Ekipp huet Alavarium net wéi um Samschdeg dovun zéie gelooss. Um Enn verléiert Käerjeng no enger staarker Performance mat 23:26 an ass domat eliminéiert.