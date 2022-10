E Samschdeg de Mëtteg ass den HB Diddeleng am Allersmatch vun der 2. Ronn op WAT Atzgersdorf getraff.

Hei konnten d’Damme vun Diddeleng sech mat 22:19 behaapten. Diddeleng louch fréi mat 3 Goler a Réckstand, ma si hu sech nees zréckgekämpft an no 16 Minutte stoung et 8:5 fir den HBD. Dee Virsprong konnt d’Ekipp aus der Forge du Sud och bis zur Paus nach ausbauen, sou dass et mat 13:8 an d’Kabinne gaangen ass.

D’Gäscht aus Éisträich hu sech allerdéngs net opginn a si besser an den zweeten Duerchgang gestart. No 45 Minutte stoung et just nach 17:15 aus Siicht vun den Diddelenger Dammen, déi awer du Kampfgeescht bewisen hunn an d’Avance bis zum Enn bäibehale konnten. Fir den HBD huet d’Joy Wirtz 8 an domat déi meeschte Goler markéiert. E Sonndeg um 13h ass de Retourmatch, deen och zu Diddeleng gespillt gëtt.