Am 3. Match gouf et déi 3. Defaite fir d'Damme vum Gréngewald géint Zaragoza. Virun eegenem Public war de BBC de Spuenerinne mat 54:81 ënnerleeën.

D'Gäscht aus Spuenien sinn hirer Favoritteroll vum 1. Véierel u gerecht ginn a si war séier mat 10 Punkten am Avantage. De Gréngewald huet dono besser an de Match fonnt an huet den Ecart net méi grouss gi gelooss. Um Enn vum 1. Véierel stoung et 13:20 aus Lëtzebuerger Siicht. Den 2. Quarter war méi ausgeglach a Zaragoza huet de Virsprong konstant bei 8 bis 10 Punkte gehalen. An de leschte Minutte virun der Paus huet d'Heemekipp ënnert dem Impuls vum Samantha Logic de Réckstand op 3 Punkte verkierzt. De Géigner huet awer mat enger Dräier reagéiert, soudass d'Säite mam Score vu 29:35 gewiesselt si ginn.

Am 3. Véierel ass et bei de Gäscht am Ugrëff awer nees besser gelaf. Punkt fir Punkt hu si hire Virsprong vergréissert. Dem Gréngewald sinn an där Phas nëmmen 9 Punkte gelongen, wärend Zaragoza 18 Punkte markéiert huet. Virum leschte Véierel stoung et 38:53. D'Loft war bei de Lëtzebuergerinne raus an d'Spuenerinnen hunn de Virsprong och am leschte Véierel weider ausgebaut. Um Enn huet de Gréngewald mat 54:81 géint Casademont Zaragoza de Kierzere gezunn.