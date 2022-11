E Mëttwoch den Owend ware souwuel d'Damme vum T71 Diddeleng wéi och vum Gréngewald um 4. Spilldag vum EuroCup am Asaz.

Den amtéierende Champion Diddeleng krut e Mëttwoch den Owend Besuch vun Namur aus der Belsch. Beim Optaktmatch vum T71 am EuroCup virun zwou Woche gouf et jo zu Namur en 72:60-Erfolleg fir d'Diddelenger Dammen. Deemno huet d'Ekipp vum Trainer Jerôme Altmann no zwou Néierlagen hannerteneen de Mëttwoch den Owend op eng zweet Victoire gehofft. Um Enn war et awer eng Néierlag fir den T71 mat 52:89.

Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Och de Gréngewald huet e Mëttwoch den Owend doheem gespillt. Si hate Cadi La Seu aus Spuenien op Besuch. Den éischte Match hat de Gréngewald mat 47:71 a Spuenien verluer. Och e Mëttwoch den Owend gouf et eng weider Néierlag fir d'Ekipp aus Lëtzebuerg. Si hu sech mat 54:90 misse geschloe ginn. Domat hu si all hir 4 Matcher bis elo verluer.