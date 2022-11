D'Medie wiere "schäinhelleg" sot den 52 Joer ale Chef vun der internationaler Futtballfederatioun.

Een Dag virum Ëreffnungsmatch vun der Futtball Weltmeeschterschaft 2022 huet den Gianni Infantino zu Doha géint d'Press ausgedeelt. "Et fält mer wierklech schwéier, dës Kritik ze verstoen" esou den Infatino, well d'Kritik wier "zudéifst ongerecht".

Datt déi westlech Welt d'Situatioun verurteelt, wier un Hand vun der eegener Geschicht net ubruecht: "Fir dat, wat mir Europäer an de leschten 3.000 Joer gemaach hunn, sollte mir eis déi nächst 3.000 Joer entschëllegen, éier mer ufänken, anere Mënsche moralesch Lektiounen ze erdeelen".

Kritik aus dem Westen um WM-Organisateur Katar gouf et ënner anerem wéinst der schlechter Mënscherechtssituatioun, de Aarbechtskonditioune fir d'Migranten an dem Manktem u Rechter fir Fraen an de Leit, déi der "LGBTIQ+"-Communautéit ugehéieren. Den Infantino huet dëse Gruppen awer seng Ënnerstëtzung zougesot.

"Haut fillen ech mech kataresch, haut fillen ech mech arabesch, haut fillen ech mech afrikanesch, haut fillen ech mech schwul, haut fillen ech mech behënnert, haut fillen ech mech als Gaaschtaarbechter", esou de Schwäizer. Jiddereen, ob Fra oder Mann, wier häerzlech Wëllkomm: "Wann een eppes aneres seet, datt ass dat net d'Haltung vum Land an net d'Haltung vun der FIFA".