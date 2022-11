E Samschdeg den Owend war et den Optakt vum 10. Spilldag bei den Hären. D'Pikes gewanne géint Hiefenech an d'Arantia Fiels géint Konter.

Hären

D'Amicale Steesel gewënnt den Derby mat 104:90 (22:14, 21:19, 25:32, 36:25) géint d'Residence Walfer. Fir Walfer war et déi 2. Néierlag um Stéck. Bei der Amicale war den Topscorer vum Match Bob Melcher mat 30 Punkten an de Perry Reese mat 29 Punkten déi zwee dominant Spiller an der Offensiv bei der Lokalekipp.

D'Musel Pikes si mat 100 à l'heure gestart a louche séier mat 14:5 a Féierung. Ënnert dem Impuls vum Xavier Bivins louchen d'Pikes nom 1. Quarter mat 27:13 vir. Virun der Paus huet sech de Match méi equilibréiert gewisen, ouni dass d'Gäscht awer de Réckstand konnte verkierzen; 28:43 aus der Sicht vun Hiefenech no 20 Minutten. No der Paus huet sech net vill um Spillverlaf geännert. D'Pikes wannen deemno däitlech mat 79:54 (27:13, 16:15, 21:11, 15:15) géint d'US Hiefenech, déi och mam neien Trainer net un d'Rulle kommen.

D'Fiels huet am direkten Duell em déi 6 Plaz eng wichteg Victoire 96:73 (31:18, 27:26, 22:16, 16:13) géint Konter agefaangenen. No engem gudden 1. Quarter huet d'Fiels de Virsprong behaapt a gewënnt um Enn verdéngt géint den ABC.

Iwwerdeems verléiert d'Sparta Bartreng 86:87 (31:26, 16:11, 15:27, 24:23) géint de Gréngewald. D'Bartrenger, déi mam Christian Le Day mat engem neien Amerikaner gespillt hunn, louchen an der Paus nach mat 10 Punkten vir. No engem schlechten drëtte Véierel huet e sech net méi erholl, sou dass de Gréngewald op Bartreng wanne geet an och an der Tabell elo virun der Sparta steet.