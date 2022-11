D'Amerikanerin ka sech virum Anna Swenn Larsson an dem Petra Vlhova duerchsetzen.

A Finnland gouf e Samschdeg den 1. Weltcup-Slalom an der neier Saison gefuer. Louch nom 1. Duerchgang zu Levi nach d'Lena Dürr mat 0,45 Sekonnen a Féierung, huet sech am 2. Duerchgang dann awer nach d'Favoritin Mikaela Shiffrin vun der 4. op déi 1. Plaz no vir geschafft.

Nieft der Gesamtweltcup-Gewënnerin vum leschte Joer steet mat engem Réckstand vun 0,16 Sekonnen d'Anna Swenn Larsson aus Schweden op der 2. Plaz um Podium. Déi 3. Plaz geet un d'Petra Vlhova aus der Slowakei. D'Lena Dürr klasséiert sech nom 2. Duerchgang op der ondankbarer 4. Plaz.

Um Sonndeg steet e weidere Slalom zu Levi a Finnland um Programm.