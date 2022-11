Am Grupp C koum et um Dënschdeg de Moien eiser Zäit zum Duell tëscht Argentinien a Saudi-Arabien, an dat mat engem onerwaarte Resultat.

Et ass denkbar schlecht lassgaange fir Saudi-Arabien, well schonn an der 10. Minutt huet de Lionel Messi en 11-Meter verwandelt, nodeems de Paredes gefoult gi war. De Foul u sech gouf awer eréischt vum VAR gemellt.

An der 22. Minutt huet de Messi den 2:0 markéiert, war awer en Tick ze fréi gestart an et gouf op Abseits decidéiert.

An der 27. Minutt hunn d'Argentinier schonn den 2:0 vum Martinez gefeiert. Ma och hei koum de VAR an den Asaz, an deen huet eng Abseitspositioun erkannt. D'selwecht nach emol an der 35. Minutt, wou et nees de Martinez war, dee getraff huet... ma alt erëm aus enger Abseitspositioun.

Deemno goung et mat engem 1:0 an d'Kabinn, obwuel Argentinien kloer méi staark war bis dohin.

D'Saudien hunn d'Argentinier an der 48. Minutt äiskal erwëscht a konnten duerch den Al-Shehri den 1:1 markéieren. Ma domat net genuch. D'Argentinier hate keng Zäit sech ze erblosen, well an der 53. Minutt huet den Al-Dawsari no enger wonnerbarer Eenzelaktioun den 1:2 geschoss.

D'Argentinier stounge reegelrecht ënner Schock. Wierklech geféierlech no vir si se just nach schwéier komm. E Fräistouss aus gudder Positioun huet de Messi iwwert de Gol gesat. E Kappball an der 84. Minutt ass riicht an den Äerm vum Golkipp vu Saudi-Arabien gelant.

8 Minutten Nospillzäit goufen ugewisen. Wéi scho bal üblech bei dëser WM, waren et der herno nach e puer méi.

An der 101. Minutt hat Argentinien nach eng gutt Geleeënheet op den Ausgläich, ma de Keeper konnt mat enger flotter Parad de Kappball vum Alvarez entschäerfen.

Deemno gëtt et um 3. Dag op der WM déi éischt fatzeg Iwwerraschung. Ee vun den Titel-Favoritte start mat enger Néierlag an der Gruppephas a muss elo schonn zidderen nach weider ze kommen.