En Dënschdeg an e Mëttwoch goufen d'1/4-Finallen an der Coupe am Härebasket gespillt. Dobäi gouf de BBC Mambra, de leschten Nationale-2-Veräin eliminéiert.

En Dënschdeg huet den T71 vun Ufank un d'Heft an d'Hand geholl an huet probéiert, de Match géint den ënnerklassege Veräi vu Mamer ze dominéieren. Nom éischte Véierel konnte sech d'Männer aus dem Minette schonn eng 10-Punkten-Avance erausspillen an de Véierel mat 21:31 gewannen. Och am zweete Véierel hunn d'Jonge vum Trainer Defraigne monter opgespillt an der Lokalekipp keng Chance gelooss, soudatt si dëse mat 20:29 gewanne konnten. Am drëtte souwéi och am véierte Véierel hunn d'Gäscht offensiv e Gank zréckgeschalt ouni awer hier Defense ze vernoléissegen, soudatt déi Diddelenger den drëtte Véierel mat 18:23 an de leschte Véierel mat 18:25 fir sech entscheede konnten. Den T71 gewënnt mat 77:108 géint Mamer a steet domadder verdéngt an der Halleffinall vun der Coupe.

An engem enke Match kann de Gréngewald sech um Mëttwoch mat 95:88 (26:30, 22:22, 23:22, 24:14) géint d'Musel Pikes duerchsetzen. Dobäi ass de Gréngewald nom éischte Véierel direkt mat 4 Punkten a Réckstand geroden. Nodeems den zweete Véierel mat 22:22 op en Enn gaangen ass an een am drëtte Véierel just ee Punkt ophuele konnt, war een am leschte Véierel besonnesch gefuerdert. An enger intensiver a serréierter Schlussphas hunn d'Spiller vum Gréngewald nach eng Kéier voll opgespillt an hunn dem Géigner keng Loft zum Ootme ginn. Esou kann de Gréngewald de Match am leschte Véierel dréinen, andeems si dëse mat enger 10-Punkten-Avance fir sech entscheeden. Domadder sti si no enger immens spannender Partie an der Halleffinall vun der Coupe.

Weider gewënnt Esch souverän mat 89:71 (22:17, 22:31, 22:11, 23:12) géint d'Sparta vu Bartreng a steet no enger zolitter Leeschtung verdéngt an der Halleffinall. Eenzeg am zweete Véierel haten d'Escher Spiller eng Kéier de Fuedem verluer, soudatt d'Sparta tëschenzäitlech a Féierung konnt goen, mä d'Escher hu sech dovun net beandrocke gelooss an hunn am drëtte souwéi am leschte Véierel déi passend Äntwert ginn an domadder verdéngt gewonnen.

Am leschte Match vum Owend setzt sech d'Etzella auswäerts souverän mat 76:85 (18:27, 19:26, 21:16, 18:16) géint d'US Hiefenech duerch. Dobäi konnt d'Etzella virun allem vun den éischten zwee Véierel profitéieren, an deene si de Géigner a Grond a Buedem gespillt hunn. Duerno hu sech d'Hiefenecher nach eng Kéier ferm dru ginn, mä un der Defaite sollt dat näischt méi änneren.

D'Resultater vun der Coupe am Iwwerbléck