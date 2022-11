Donieft setzt d’Etzella sech beim Gréngewald duerch a Walfer léisst géint d’Musel Pikes näischt ubrennen.

E Samschdeg den Owend war am nationalen Härebasket-Championnat den Optakt vum 11. Spilldag.

De Gréngewald huet doheem géint d’Etzella gutt matgespillt, misst sech um Enn awer mat 82:94 (18:23, 17:28, 21:22, 26:21) geschloe ginn. Virun allem an der éischter Hallschent war Ettelbréck déi iwwerleeën Ekipp a louch tëschenzäitlech mat 26 Punkten a Féierung. No der Paus ass de Match du méi ausgeglach ginn, ma et sollt awer beim Succès fir d’Etzella bleiwen.

An engem ganz serréierte Match tëscht Contern an der Sparta huet d’Decisioun um Enn an der Overtime misse falen, wou d’Lokalekipp sech knapp mat 95:89 (17:18, 25:27, 17:22, 23:15, 13:7) duerchgesat huet. No dräi Véierel louchen déi Bartrenger nach mat 8 Punkten a Féierung, ma duerch eng staark Leeschtung an de leschten 10 Minutten konnt Contern sech nach an d’Overtime retten, wou si de Match dunn zu hire Gonschten dréine konnten.

Bei der Partie tëscht dem T71 an der Amicale, der Championnatsfinall aus der leschter Saison, huet et an der Hallschent no engem klore Succès fir Steesel ausgesinn. D’Amicale ass mat engem Virsprong vu 15 Punkten an d’Kabinne gaangen. Den T71 ass zwar gutt aus der Paus komm an hat de Réckstand bis zum Ufank vum leschte Véierel op 10 Punkte verkierzt, ma deen Ofstand sollt sech bis zum Schluss net méi vill verklengeren. Sou wënnt d’Amicale 93:84 (27:22, 25:15, 19:24, 22:23) zu Diddeleng.

An enger ausgeglachener éischter Hallschent tëscht Walfer an de Musel Pikes ass et mat engem Remis an d’Paus gaangen. Am drëtte Véierel huet d’Résidence awer opgedréint an eng Avance vu ganzen 20 Punkten erausgespillt. Um Enn sollt et 81:70 (24:26, 14:12, 26:6, 17:26) fir d’Lokalekipp heeschen.

An enger eesäiteger Partie setzt Esch sech mat 109:58 (25:8, 23:23, 30:9, 31:18) zu Hiefenech duerch.