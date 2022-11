Mat "effet immédiat" leeën de Wulff wéi och säi Co-Trainer de Christophe Donnersbach hir Poste bei der Härenekipp vu Bartreng néier.

Wéi de Veräin an engem Communiqué matdeelt, wéilt de Chris Wulff mat dësem Schratt probéieren, der Ekipp en neien Elan ze ginn, fir datt d'Spiller d'Haaptzil vun der Saison, an zwar an d'Playoffs ze kommen, nach erreechen. Rezent gouf et bei der Sparta eng Serie vun Néierlagen.

De Veräin deelt weider mat, datt een elo alles géif drusetzen, fir esou séier wéi méiglech en neien Headcoach ze fannen.