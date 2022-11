Zolwer spillt e Sonndeg den Owend doheem géint d‘Sparta wou jo mam Christophe Flammang och een neien Trainer op der Bänk setzt.

Aus dem nationalen Häre Basket ass et d‘Nouvelle, datt Zolwer sech vum Trainer Carlo Ferrante getrennt huet.

Den Opsteiger huet des Saison bis elo just 1 Match gewonnen. Den Interim gëtt vun der Koppel William Barber an Roby Horsmans iwwerholl. An de nächsten Deeg soll awer ee neie Coach presentéiert ginn.