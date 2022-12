Bei den Dammen huet sech ënnert anerem Käerjeng géint Museldall duerchgesat.

Fir den Optakt an der 2. Ronn huet sech e Freideg den Owend Esch däitlech zu Dikrech duerchgesat. E Samschdeg stoung mam Match Bierchem géint Diddeleng eng weider Partie um Programm. An och am Relegatioun-Playoff wéi och an der AXA League bei den Damme gouf gespillt.

Axa League Hären

D'Spectateuren hunn eng ganz interessant Partie tëscht Bierchem an Diddeleng gesinn, an där sech um Enn Bierchem 30:29 (17:14) duerchsetze kann. Bierchem ass mat 100 à l'heure aus de Kabinne komm a louch séier mat 7:2 a Féierung. No enger Auszäit vun Diddeleng ass et wuel e Tick besser gelaf bei de Gäscht, ouni awer de Réckstand kennen däitlech ze verkierzen. Bierchem louch tëschenzäitlech mat 6 Goler am Avantage. Kuerz virun der Paus ass de Gäscht e 3:0-Laf gegléckt, sou dass si mat 14:17 an d'Paus gaange sinn. Nom Téi ass et hin an hier gaangen, Bierchem louch awer konstant 3 Goler vir. Kuerz viru Schluss ass Diddeleng bemol bis op e Gol eru komm, fir d'Victoire sollt et awer net méi duer goen.

Am Relegatioun-Playoff bei den Hären huet Schëffleng hiren éischte Match konnte wannen. Péiteng gewënnt e spannende Match géint de Standard mat 32:30.

Axa League Dammen

Den Tabelleleader Käerjeng huet den HB Museldall mat 36:18 (17:10) geklappt. D'Gäscht hunn am Ufank relativ gutt matgehalen an esou louch de Réckstand no 10' bei 2 Goler. Lues a lues huet Schilt a Welter awer op de Gaspedall gedréckt an esou war an der Paus de Virsprong op 7 Goler ugewuess. Damme vun der Musel sinn no der Paus net méi zeréck komm a verléieren deemno géint Käerjeng.

Déifferdenger Dammen, déi déi lescht zwee Matcher als Verléierinne vum Terrain gaange sinn, gewannen um Samschdeg den Owend mat 16:6 (11:4) géint Bieles.

An och den drëtte Match am Owend war net wierklech spannend, louch Diddeleng an eegener Hal an der Paus scho mat 8 Goler am Avantage géint den Handball Esch. Dickes a Co. hunn Esch och an deenen zweeten 30 Minutte keng Chance gelooss, a gewannen um Enn mat 23:15 (15:7). Diddeleng bleift op der 2. Plaz an der Tabell, hannert Käerjeng.