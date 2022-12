Bei den Dammen huet d'Sparta géint Conter gewonnen a Wolz muss sech nëmme ganz knapp Steesel geschloe ginn.

E Samschdeg war et den Optakt vum 12. Spilldag am nationale Basket-Championnat bei den Hären. An och bei den Damme gouf no der Lännermatchpaus nees gespillt.

Hären

Den Opsteiger Gréngewald Hueschtert hat Besuch vum Champion Steesel. Dobäi ass an der Ufanksphase bei der Lokalekipp awer alles gelongen, woubäi bei Steesel näischt gelaf ass. Tëschenzäitlech louch de Gréngewald mat iwwer 15 Punkten am Avantage. 28:14 nom 1. Véierel. Am zweete Quarter huet sech d'Blat dunn komplett gedréint. Arbaut Hurt a Co. hunn näischt méi getraff a grad mol 4 Punkte bis zur Paus (32:32) markéiert. No der Hallschent huet Steesel d'Spill dominéiert a ka sech esou um Enn verdéngt mat 84:64 (14:28, 18:4, 23:13, 29:19) géint de Gréngewald duerchsetzen.

Eng ganz serréiert Partie hunn d'Spectateuren zu Diddeleng gesinn. D'Pikes hunn der Lokalekipp alles ofverlaangt a kënnen um Enn e bëssen iwwerraschend mat 82:75 (17:21, 23:20, 17:21, 25:13) géint den T71 gewannen. De Match war iwwert wäit Strécke komplett ausgeglach éier am leschte Véierel bei der Lokalekipp näischt méi sollt geléngen. D'Pikes hunn ënnert dem Impuls vum Devonte Dawayne Patterson de leschte Quarter kloer fir sech entscheet a gewënnt domat zu Diddeleng.

Spannend war et och zu Conter, déi Besuch vun der Etzella haten. No 40 intensive Minutte verléiert Conter no enger gudder 1. Hallschent mat 82:99 (22:25, 27:25, 17:24, 16:25).

De Basket Esch ka sech mat 96:69 (30:10, 20:25, 21:15, 25:19) géint d'Arantia Larochette duerchsetzen. De Favorit aus den Däichwisen huet de ganze Match iwwer näischt ubrenne gelooss a steet no der Victoire géint d'Fiels weider op der 1.Plaz an der Tabell.

© Shari Schenten

Bei der US Hiefenech well et an dëser Saison einfach net lafen. Och géint Walfer ass et eng ferm op de Deckel ginn. Arendt a Co. louchen nom 1. Véierel scho mat 20 Punkten a Réckstand. Um Enn verléieren si 72:97 (12:32, 19:17, 17:23, 24:25) géint d'Residence Walfer.

E Sonndeg spillt fir den Ofschloss vum 12. Spilldag nach Zolwer géint d’Sparta. Déi zwou Ekippen hunn jo ënnert der Woch hiren Trainer entlooss. Et dierf een deemno gespaant si wéi sech béid Formatiounen nom Wiessel op der Trainerbänk presentéiere wäerten.

Dammen

Diddelenger Dammen hunn hire Géignerinnen vun Ufank un keng Chance gelooss a gewanne méi wéi däitlech mat 83:43 (18:8, 22:5, 30:15, 13:15). An der Paus war de Match quasi schonn entscheet, louch den T71 mat 27 Punkten a Féierung. Bemierkenswäert ass dass d'Pikes am zweete Quarter grad mol 5 Punkte geschoss hunn. Topscorerin vum Match war Mikayla Rose Ferenz vun de Pikes, daat mat 25 Punkten.

Den AB Conter verléiert an eegener Hal mat 66:77 (19:27, 13:10, 16:18, 18:22) géint d'Sparta Bartreng. An engem offensivem 1. Véierel huet d'Sparta sech direkt eng Féierung eraus gespillt. Nodeems Conter am zweete Quarter de Réckstand verkierze konnt, huet d'Lena Mersch a Co. am drëtte Véierel aus der Siicht vun der Sparta nees zu hirem Spill fonnt. De Virsprong louch quasi de ganze Match iwwer bei +- 10 Punkten. D'Sparta geet deemno op Conter wannen a bestätegt hier gutt Form an dëser Saison.

De Gréngewald iwwerrennt iwwerdeems d'Etzella mat 108:60. Wolz verléiert no engem schwaachen éischte Véierel no enger kämpferescher gudder Leeschtung um Enn nëmme ganz knapps mat 63:66 (13:21, 18:19, 13:18, 19:8) géint d'Amicale Steesel.

E Sonndeg spillt nach Zolwer géint Esch.