Nom Out an den Aachtelsfinallen op der Futtball-Weltmeeschterschaft am Katar huet den Trainer vun de Spuenier, Luis Enrique, säi Poste mussen opginn.

Dat huet déi spuenesch Futtball-Federatioun um Donneschdeg offiziell matgedeelt.

De Luis de la Fuente iwwerhëlt elo den Trainerposten.