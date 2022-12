D'Red Boys Déifferdeng gewannen zwar 26:25 géint Famagusta, sinn awer duerch d'Resultat am Aller-Match net am nächsten Tuer.

D'Ekipp vum Trainer Sandor Rac setzt sech am Retour-Match vum vum drëtten Tuer am EHF European Cup mat 26:25 géint d'Zyprioten duerch, ass nom Gesamtresultat awer aus der Kompetitioun eraus. Déifferdeng war déi lescht Lëtzebuerger Ekipp, déi op europäeschem Niveau aktiv war.

An der éischter Hallschent konnt sech viru 441 Spectateuren zu Nidderkuer keng Ekipp richteg ofsetzen. Famagusta war kuerz virun der Paus wuel op dräi Goler (7:10) fortkomm, mee d'Red Boys hu sech bis zur Paus nees erugekämpft, sou dass et mat 12:13 aus der Siicht vun der Lëtzebuerger Ekipp an d'Kabinne goung.

No der Paus huet sech dat selwecht Spill gewisen. Déifferdeng war wuel beméit de Score ze erhéijen, huet awer vill Chancë leie gelooss. Nodeems de Roman Becvar wéinst dräi Zäitstrofe mat Rout vum Terrain gesat gouf, hunn d'Red Boys sech net hänke gelooss an um Enn nach mat engem Gol Avance gewonnen.

Den Aller-Match um leschte Weekend haten d'Red Boys mat 20:23 op Zypern verluer, wou et zu turbulenten Zeene komm war, wéi Supportere vu Famagusta d'Kabinn vun den Déifferdenger gestiermt haten.