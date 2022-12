Wéi d'FLNS e Méindeg am Nomëtteg matgedeelt huet, setzt d'Monique Olivier e Schlussstréch ënnert hir Karriär.

Nächste Récktrëtt am Lëtzebuerger Schwammen. Nom Julie Meynen koum also e Méindeg d'Nouvelle, datt och d'Monique Olivier ophält.

Si hält 14 national Rekorder a koum d'lescht Joer nach op déi 13. Plaz op der EM zu Budapest iwwer 400 Meter Crawl. D'Monique Olivier war zanter 2011 fir Lëtzebuerg geschwommen.

Communiqué de presse

Monique Olivier commence une nouvelle vie !

Ce petit communiqué est spécial pour nous. Il rend hommage à Monique Olivier, une de nos plus grandes championnes, et nous permet en même temps d’annoncer sa retraite sportive.

Cette décision fut réfléchie et nous attendions, à sa demande, sa dernière compétition officielle pour en faire l’annonce. En effet, Monique a disputé sa dernière épreuve le week-end dernier lors des « Scottish National Short Course Championships ». Elle souhaitait terminer sa carrière chez elle en Ecosse entourée de ses partenaires d’entraînement et de son entraîneur, Mathew Trodden.

Monique part le cœur léger et est très enthousiaste de se consacrer à sa nouvelle vie.

La FLNS et le monde sportif lui sont reconnaissant pour son énergie, sa bonne humeur et sa constance au plus haut niveau. Sa rigueur et son abnégation au travail en font un exemple pour nos plus jeunes nageurs.

Nous vous rappelons ici en quelques chiffres ses principaux faits sportifs :

14 records nationaux individuels en bassin de 25m et de 50m (c’est le record) respectivement sur les 200 NL, 400 NL, 800 NL, 1500 NL, 200 4N, 400 4N et 200 Papillon

Première sélection internationale à 13 ans aux EYOF à Trabzon (Turquie) en 2011

4 ème aux Championnats d’Europe Junior à Dordrecht (Pays-Bas) en 2014 sur 1500 NL

aux Championnats d’Europe Junior à Dordrecht (Pays-Bas) en 2014 sur 1500 NL 9 ème aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Nanjing (Chine) en 2014 sur 800 NL

aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Nanjing (Chine) en 2014 sur 800 NL 19 ème aux Championnats du monde à Kazan (Russie) en 2015 sur 1500 NL

aux Championnats du monde à Kazan (Russie) en 2015 sur 1500 NL 22 ème aux Championnats du monde à Gwangju (Corée du Sud) en 2019 sur 400 NL

aux Championnats du monde à Gwangju (Corée du Sud) en 2019 sur 400 NL 13 ème aux Championnats d’Europe à Budapest (Hongrie) en 2021 sur 400 NL

aux Championnats d’Europe à Budapest (Hongrie) en 2021 sur 400 NL Toutes les médailles en individuel et en relais aux différents Jeux des Petits Etats d’Europe.

Il est bien entendu impossible de référencer toutes les performances de Monique tant elle a été régulière. Elle a en effet été de toutes les campagnes internationales. Elle a très fièrement et dignement porté les couleurs du Luxembourg entre 2011 et 2022.