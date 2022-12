Bei der Descente an Italien konnt sech den Éisträicher duerchsetzen. Op d'Plaz 2 an 3 koumen d'Schwäizer Marco Odermatt an de Matthias Mayer.

Den Norweger Aleksander Aarnodt Kilde, dee bis ewell déi zwou éischt Descenten dëst Joer gewanne konnt, koum op déi 5. Plaz. De Fransous Johan Clarey war nach liicht méi séier. De Sechste Josef Ferstl hat mat 1:24:27 e Retard vun 0,28 Sekonnen op de Gewënner.