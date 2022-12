De Mihajlović huet a senger Karriär virun allem an Italien, ënnert anerem fir d'AS Roum, d'Lazio an Inter Mailand gespillt.

Hie war een vun deene bekanntste jugoslaweschen, respektiv serbesche Futtballspiller. Vu Januar 2019 bis September 2022 war hien Trainer vum italienesche Club FC Bologna.

La Lega Serie A è profondamente addolorata per la scomparsa di Siniša Mihajlović, icona di calcio e di vita. La sua classe purissima come calciatore e allenatore, la sua forza e la sua umanità sono un esempio che lascia un solco indelebile nel calcio italiano e mondiale. pic.twitter.com/buHFuCLBQu — Lega Serie A (@SerieA) December 16, 2022

Seng Trainerkarriär ass 2006 lassgaangen, als Assistent vum Roberto Mancini bei Inter Mailand.

Hien huet 63 Lännermatcher fir Jugoslawien gespillt, 4 dovu bei der WM 1998. En huet nom Enn vu Jugoslawien och nach 4 mol fir Serbien a Montenegro gespillt.

Bekannt war hien als robuste Verdeedeger a fir seng geféierlech Fräistéiss. An der Serie A huet hien 38 Goler geschoss an huet der 39 virgeluecht, dat an 315 Matcher.