En Donneschdeg war zu Oberstdorf den Optakt vun der traditioneller Véierschanzentournée.

Am 1. Duerchgang waren et immens wiesselhaft Wiederkonditiounen an den Norweger Halvor Egner Granerud hat dee beschte Sprong gewisen. No sengem Saz op 142,5 Meter louch hie 4,6 Punkte virum Piotr Żyła a 5,6 Punkte virum Dawid Kubacki. Och am zweeten Duerchgang ass den Norweger der kompletter Konkurrenz dovu geflunn a wënnt um Enn däitlech virun den zwee Polen Piotr Żyła an Dawid Kubacki an zwar mat 13,4 respektiv 17,5 Punkten Avance.